التوترات السياسية والانتخابات الأمريكية ترفع التدفقات بصناديق الاستثمار في الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، ليسجل اعلى مستوى منذ عام، لتسجل التدفقات ما قيمته 23.7 طن ذهب.

وساهمت صناديق الاستثمار في الذهب في أمريكا الشمالية بتدفقات تصل إلى 13.2 طن ذهب وأضافت أوروبا 4.6 طن ذهب، كما أضافت الصناديق في آسيا 5.8 طن ذهب.

يدل هذا الارتفاع الكبير في التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار في الذهب أن المستثمرين ترى أن الذهب لا يزال أمامه المزيد من المكاسب، وأنه الاستثمار الأفضل حالياً.

وفقا لتحليل جولد بليون ، ارتفع سعر الذهب يوم أمس ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2740 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه عند الاغلاق وينهي التداولات منخفضاً عند 2719 دولار للأونصة. ويكون بذلك ارتفاع سعر الذهب منذ بداية عام 2024 بنسبة 32.6%.

الذهب يعد التحوط الأول ضد عدم اليقين السياسة والاقتصادي ولذلك يشهد انتعاش كبير خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية،

من جهة أخرى تستمر التوترات في التزايد في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يبقي الطلب متواجد دائما على الذهب كملاذ آمن، ويمنعه من الدخول في تصحيح سلبي مطول.