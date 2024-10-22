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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة كفر الشيخ تجري مناورات لمواجهة الأزمات والكوارث

اللواء علاء عبد المعطي
اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
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أجرت محافظة كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، بعض التعديلات المرورية المؤقتة في عدة مناطق بالمحافظة، تشمل محطة مياه الشرب بميدان النصر، ومجلس مدينة كفر الشيخ، وأول طريق سكة روينه بمدينة كفر الشيخ، وذلك من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة مساءً. تأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ مناورات كنموذج محاكاة لمواجهة الأزمات والكوارث، بهدف التأكد من جاهزية قطاعات المحافظة في التعامل مع المواقف الخطرة.

وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وسلاح الإشارة، لضمان حماية الممتلكات العامة والأرواح، وناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين بعدم الانزعاج خلال فترات تنفيذ هذه السيناريوهات، حفاظًا على سلامتكم وتفاديًا لأي تعطل مؤقت للحركة المرورية.

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