محافظة كفر الشيخ تجري مناورات لمواجهة الأزمات والكوارث

أجرت محافظة كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء، بعض التعديلات المرورية المؤقتة في عدة مناطق بالمحافظة، تشمل محطة مياه الشرب بميدان النصر، ومجلس مدينة كفر الشيخ، وأول طريق سكة روينه بمدينة كفر الشيخ، وذلك من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة مساءً. تأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ مناورات كنموذج محاكاة لمواجهة الأزمات والكوارث، بهدف التأكد من جاهزية قطاعات المحافظة في التعامل مع المواقف الخطرة.

وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وسلاح الإشارة، لضمان حماية الممتلكات العامة والأرواح، وناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين بعدم الانزعاج خلال فترات تنفيذ هذه السيناريوهات، حفاظًا على سلامتكم وتفاديًا لأي تعطل مؤقت للحركة المرورية.