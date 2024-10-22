وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة

زار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عدد من مدارس إدارة بندر كفر الدوار التعليمية، عُقد اجتماع مع المعلمين لتأكيد الكفاءة التعليمية داخل الفصول الدراسية وتعزيز الأنشطة واعتماد أساليب تدريس مثلى وأساليب تقييم حديثة للطلاب.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على أهمية تنفيذ سياسة الوزارة في متابعة العملية التعليمية داخل المدارس، وتأكيد الكفاءة التعليمية داخل الفصول واعتماد أساليب تدريس مثلى وأساليب تقييم حديثة للطلاب، بالإضافة إلى تنشيط الأنشطة التربوية والواجبات المدرسية، والعمل على رفع مستوى النتائج التعليمية من خلال التفاعل داخل الحصص.

وخلال جولته الميدانية في إدارة بندر كفر الدوار التعليمية، زار مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، حيث أكد على انتظام الطلاب داخل الفصول وتأكد من تفاعلهم مع المعلمين، ومطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المدرسة وتوافر الخدمات والمعامل المساعدة.

وقام بمتابعة إجراءات توزيع الكثافات الطلابية وتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام العام الدراسي وسد العجز في هيئة التدريس، تفعيلا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية لإنجاز سير العملية التعليمية بالمدارس وتحقيق جودة التعليم، والالتزام بتضافر الجهود لدعم الطلاب وتذليل العقبات التي تواجههم.

كما عقد يوسف الديب، وكيل الوزارة، اجتماعًا مع المعلمين في مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، حيث أكد على أهمية الكفاءة التعليمية داخل الفصول ورفع مستوى النتائج التعليمية من خلال التفاعل داخل الحصة، وضرورة تفعيل الأنشطة الصيفية والواجبات المدرسية والتقييمات الحديثة للطلاب، والالتزام بتطبيق القرارات الوزارية لكل مرحلة تعليمية، وتفاعل المعلمين مع الطلاب داخل الفصول والالتزام بالكتابة على السبورة وتصحيح تقييمات الطلاب، وتفعيل طرق التدريس الحديثة والاستفادة من خبرات المعلمين الأساسيين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على تكثيف الجولات الميدانية والمتابعة للتأكد من انتظام الدراسة في جميع مدارس الإدارات التعليمية بمختلف النوعيات والمراحل التعليمية، بدءًا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، للتحقق من حسن سير المنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، والتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف، وتفعيل سجل الزيارات ومتابعة انتظام الدراسة وحل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة.