الثقافة: تعامد الشمس في أبو سمبل يعكس عبقرية الحضارة المصرية

قال حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة المصري، إن تعامد الشمس في أبو سمبل يعكس عبقرية الحضارة المصرية، ويطلق عليه الأهالي “عيد الشمس”، والعالم كله ينظر إلى معبدي أبو سمبل كإعجاز لأجدادنا المصريين القدماء.

وأضاف مساعد وزير الثقافة المصري، في لقاء مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الملك رمسيس الثاني قال إنه دخل إلى جوف جبل الماء النقي حتى يصل إلى قدس الأقداس حتى يعرف من شعاع الشمس موعد الفيضان، مشيرا إلى أن الماء والزراعة والحصاد هي نقاط الأساس في الحضارة المصرية.

وتابع مساعد وزير الثقافة المصري، أن هناك 4 فعاليات أساسية على مدار يومين، منها معرض للفنانين التشكيليين واحتفالية أمام المعبد قامت بها عدد من الفرق التابعة لقصورالثقافة من مختلف محافظات مصر، وفعالية ثالثة في السوق للتواصل مع الأهالي ورابعا عيد الشمس أمام المعبد ليحضروا تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.