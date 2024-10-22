"بعد إزالة 23 حالة تعد".. "طود الأقصر" تطالب المواطنين المتقاعسين بسداد نسبة 5%

نفذت الوحدة المحلية بمجلس مدينة الطود جنوب الأقصر، حملات مكثفة لإزالة التعديات، فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ووقف أعمال البناء المخالف في المهد، وتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وإزالة الحالات الغير مستوفاه لضوابط وشروط التقنين.

وأوضح علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الثلاثاء، أنه تم إزالة عدد 3 حالات تعدي على الرقعة الزراعية في المهد بقرية المريس علي مساحة 3 قراريط بإجمالي مساحة ٥٢٥ متر، عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض والطوب الأحمر ومونة الأسمنت، وتم التعامل الفوري في المهد وإزالة المخالفات.

وتابع رئيس مدينة الطود، أنه في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر، بشأن إزالة حالات التقنين التى تم تسعيرها وامتنع المواطنين عن السداد وتم إنذارهم أكثر من مرة، فقد تم تنفيذ أعمال إزالة لحالتين تقنين امتنع المتقدمين عن سداد المبالغ المستحقه عليهم والتي تم تثمينها من قبل لجنة تقنين أوضاع الأراضي، حيث تمت إزالة الحالة الأولى وهي عبارة عن مباني وأسوار علي مساحة 388م2 بناحية نجع النجمة شرق، والحالة الثانية عبارة عن أسوار على مساحة 1060م2 نجع البروج شرق بقرية العديسات قبلي.

وأشار صادق، إلى أنه تم أيضاً تنفيذ أعمال إزالة واسترداد لعدد 7 حالات تقنين عبارة عن عدد ٥ حالات مباني وعدد ٢ حالة زراعة بقرية العديسات قبلي ومدينة الطود، علي مساحة 1769.25 متر مربع مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت وأسوار بالطوب اللبن الأخضر + مساحة 6125 متر مربع أرض فضاء، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة أعمال التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية المريس، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٧ قرارات ازالة لحالات تعدى على الأراضي المملوكة للري بقرية المريس على مساحة ٣٠٨ م٢ تقريبا، كما تم تنفيذ أعمال إزالة لحالتين تعدي بالبناء، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة سور بطول ٣٨ متر طولي بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت "تنظيم" قد صدر له قرار إزاله بقرية العديسات بحري، وتنفيذ إزالة سور بطول ٥٦ متر طولي بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بمدينة الطود

وأشار رئيس المدينة إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بكافه الولايات بدائرة المركز، حفاظا على هيبة وحقوق الدولة، مؤكداً أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

رئاسة الطود بالأقصر تطالب المواطنين المتقاعسين بسداد نسبة 5%

وأهابت المحلية لمركز ومدينة الطود، بالمواطنين المتقاعسين عن سداد نسبة 5% المقررة لأصحاب الحالات التي تمت الموافقة عليهم من قبل لجان التقنين ولم يقوموا بالسداد، وكذلك الحالات التي تقدمت لطلبات التصالح ولم تستكمل ملف التصالح بسرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم واستكمال ملفاتهم.

تم تنفيذ أعمال الإزالات، بحضور المحاسب خالد محمد عطيتو نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة العميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة الاقصر، والرائد محمد طلعت رئيس مباحث شرطة مركز البياضية، ومركز شرطة القرنة وقوات الأمن المركزي والحماية المدنية والمرور، بالتنسيق مع هندسه ري أرمنت والإصلاح الزراعي والوحدة الزراعية، بقرى لقرية العديسات بحري وقرية المريس، والقسم الفني والتنظيم بالمركز وأملاك الدولة والحملة الميكانيكية بالمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة الطود (1)

ازالة الطود (1)

إزالة الطود (1)

إزالة الطود (2)

ازالة الطود (2)

إزالة الطود (2)

إزالة الطود (3)

ازالة الطود (3)

إزالة الطود (3)

إزالة الطود (4)

ازالة الطود (4)

إزالة الطود (4)

إزالة الطود (5)

ازالة الطود (5)

إزالة الطود (5)

إزالة الطود (6)

ازالة الطود (6)

إزالة الطود (6)

إزالة الطود (7)

ازالة الطود (7)

إزالة الطود (7)

ازالة الطود (8)

إزالة الطود (8)

ازالة الطود (9)

إزالة الطود (9)

ازالة الطود (10)

إزالة الطود (10)

ازالة الطود (11)

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إزالة الطود (15)