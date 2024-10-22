مجلس الدراسات العليا بجامعة القناة يبحث اتفاقيات التعاون الدولية لتعزيز البحث العلمي

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس اجتماعه رقم (433) بمقر الجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين، ووكلاء الدراسات العليا بالكليات، ومديرو عموم القطاع، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاع الدراسات العليا.

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور محمد سعد زغلول، التهنئة للدكتور محمود الضبع، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا، على توليه منصب القائم بأعمال عميد كلية الآداب، مشيدًا بمسيرته الأكاديمية وإسهاماته في تطوير الكلية.

وأكد الدكتور زغلول، خلال كلمته، ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية وضمان انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية الحفاظ على مستوى التحصيل العلمي والمشاركة الفعالة في الأنشطة البحثية.

وأكد ، أن الاستعداد المبكر والاهتمام بتوفير بيئة تعليمية متميزة يعتبران أمرين أساسيين لضمان نجاح الطلاب وتحقيق أهداف البرامج الأكاديمية.

كما تطرق المجلس إلى مناقشة عدد من اتفاقيات التعاون الدولية التي من شأنها تعزيز البحث العلمي والتبادل الأكاديمي بين جامعة قناة السويس والجامعات العالمية. من بين هذه الاتفاقيات:

•النظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة نورث ويست مينزو بالصين.

• النظر في اتفاقية التعاون بين العيادات البيطرية الخارجية ببرنامج طب الحيوانات الأليفة بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس والمستشفى التعليمي البيطري بجامعة الصين الزراعية.

• النظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس وأكاديمية تسنوف للعلوم الاقتصادية في سفيشتوف ببلغاريا.

• النظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس ومعهد تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية.

كما ناقش المجلس قضايا تتعلق بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، بما في ذلك إدارة البعثات والإجازات الدراسية، والمنح المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتم بحث موضوعات إدارة الإعارات والمهمات العلمية التي تستهدف تطوير الكفاءات الأكاديمية والمهنية.

واستكمل المجلس مناقشاته باستعراض موضوعات إدارة المؤتمرات والبرامج التنفيذية والاتفاقيات، حيث أكد على أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي في الجامعة وتحقيق استدامة التقدم الأكاديمي