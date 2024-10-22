تكليف إيهاب عبد الصادق بالعمل مديرًا عاماً للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة القناة

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف إيهاب محمد عبد الصادق أبو العطا كبير أخصائيين شئون تعليم بدرجة مدير عام للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم بجامعة قناة السويس.

هذا وقد استقبله الدكتور ناصر مندور اليوم الثلاثاء، لتسليمه القرار متمنيًا له التوفيق والسداد في المهمة.

وشهد مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يُذكر أن "إيهاب عبد الصادق" يعمل بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب منذ 32 عاماً تدرج بالوظائف الإدارية بها حتى وصل إلى منصب رئيس قسم الدراسة ، ثم مدير إدارة الخريجين ، حتى تعينه مديرا عاما للإدارة العامة لشئون الطلاب