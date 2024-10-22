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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برشقة صاروخية.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة والمنارة

رشقة صاروخية
رشقة صاروخية
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أعلن حزب الله، عن قصف تجمعًا لجنود الاحتلال في موقع المرج شمال إسرائيل برشقة صاروخية.

وأضاف "حزب الله" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه تم قصف تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة والمنارة برشقة صاروخية.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.
وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

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