وزير الزراعة لـ"الفلاحين": الحكومة بكامل أجهزتها تقف خلف المزارعين

كشف النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، عن تفاصيل لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بعدد من قيادات النقابة وكبار الفلاحين والمزارعين بمحافظات الوجهين القبلي والبحري،حيث التقي الأمين العام لنقابة الفلاحين النوبي أبواللوز ووفد الفلاحين الوزير داخل مكتبه بالوزارة لمناقشة أوضاع الفلاحين ومشكلاتهم خلال الفترة الأخيرة.

وقال الأمين العام للفلاحين في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل وفد الفلاحين بترحاب شديد؛ معبرًا عن ثقته بجموع الفلاحين داخل محافظات مصر المختلفة، مثنيا علي وقوفهم خلف دولتهم وحكومتهم وقيادتهم السياسية.

ولفت إلى أن الوزير استمع لكافة مطالبهم ووعد بالعمل علي حلها في أقرب وقت ممكن،وقد وافق الوزير علي طلب الفلاحين والمزارعين بعودة اليوم المفتوح بوزارة الزراعة وتحديد لقاء ثابت ومحدد للاستماع الي شكواهم ومطالبهم وكل ما يخص المجال الزراعي والعمل علي حلها

وأضاف امين عام الفلاحين، أن الوزير قبل دعوة الفلاحين بزيارته لمحافظات الصعيد ، لمقابلة المزارعين علي ارض الواقع والاستماع الي مطالبهم، مشيرا إلى أن الدولة مع الفلاحين قلبا وقالبا، وأن زياراته للمحافظات تأتى بهدف الاستماع إلى مشاكل الفلاحين، وحلها

وأكد وزير الزراعة لوفد الفلاحين ، أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا فى الجمعيات الرزاعية وتحسين أدائها، لتوفر مدخلات الانتاج، وتشديد عمليات الرقابة على الاسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، كذلك توفير التقاوى والمبيدات وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي.

وأشار إلى أن الحكومة ووزارة الزراعة بكامل أجهزتها تقف خلف الفلاح، ومتواجدة دائما معه، وأنه حريص دائما على التواصل مع المزارعين بشكل مباشر، وأن مكتبه مفتوح لجميع المزارعين، لافتا أن الفلاح المصرى تحمل الكثير على مدار العصور، وسنوات طويلة، وانه حاليا بالنسبة لمصر الأمان، كما أن توجيهات القيادة السياسية شددت علي الاهتمام بالفلاح وتنمية قرى الريف المصري.

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