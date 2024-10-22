"بحوث الإنتاج الحيواني" ينظم دورة تدريبية حول رعاية وتغذية سلالات دجاج اللحم

نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول رعاية وتغذية سلالات دجاج اللحم ودجاج انتاج بيض المائدة المحلية والتجارية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد، أن تلك الدورة جاءت بهدف، توعية المربيين الي اهم السلالات التجاريه والمحليه والمستنبطه المنتجه للحم وبيض المائده وطرق الرعايه والتغذيه والتربيه لهذه السلالات وخاصة المحليه والمستنبطه لنشرها بين المربين لما لها من قدرة علي تحمل الحراره ومقاومة الأمراض.

وأشار إلى أنها تستهدف أيضا تعريف المستفيدين بنظم الاسكان لهذه السلالات، الي جانب التعرف علي اهم مواد العلف الخام والبدائل العلفيه في التغذيه واستخدام التقنيات الحديثة كالنانو تكنولوجي في تغذية الدواجن والاضافات العلفيه وكيفيه مقاومة السموم الفطريه وتكنولوجيا تفريخ البيض، إضافة إلى اهم الأمراض وكيفية التغلب عليها والتحصينات اللازمه لمشاريع التربية.

وأوضح مدير المعهد أنه تم إلقاء المحاضرات من خلال نخبة من أساتذة المعهد بقسمي بحوث تغذية الدواجن وتربية الدواجن.

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