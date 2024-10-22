المشدد 7 سنوات لـ"ديلر" في حيازة المواد المخدرة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات في حيازة المواد المخدرة بمنطقة المطرية .

تلقي قسم شرطة المطرية، التابع لمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد قيام “ديلر” باستغلال نطاق دائرة القسم كمسرح لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة وبيع المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم إلقاء القبض عليه، خلال تواجده في منزله، وبتفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو - كمية من الحشيش - فرد خرطوش - مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بتجارته المواد المخدرة، لتحقيق المكاسب المالية، والسلاح دفاع عن النفس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة