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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تطرح بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق بالإسكندرية

سيارات وزارة الزراعة
سيارات وزارة الزراعة المحملة بالبيض
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طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثرو الحيوانية، بالاشتراك مع الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية، كميات كبيرة من بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنيهًا للطبق في محافظة الإسكندرية وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وبما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.

كما أطلقت وزارة الزراعة 14 منفذًا متحركًا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية".

وقال الدكتور  طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق.

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بيض المائدة الثروة الحيوانية