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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يلتقي نظيره الإسباني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 التقى النائب العام المستشار محمد شوقي،  ألفارو جارسيا أورتيز النائب العام لدى مملكة إسبانيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

 وقد شمل اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وسُبل تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابتيْن بشأن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة النفسية، والجرائم المتعلقة بالملكية الثقافية، وكذا المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا الجرائم التي تشكل تهديدًا على المجتمعات.

النائب العام الأسباني النائب العام المستشار محمد شوقي التعاون القضائي الدولي