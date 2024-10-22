النيابة تتسلم السجل الجنائي للفنان طارق ريحان

تسلمت نيابة الزاوية الحمراء السجل الجنائي للفنان طارق ريحان.

وكشفت جهات التحقيق أن ريحان غير معني بأي اتهام وأن ما حدث هو تشابه للأسماء و ليس مطلوبا على ذمة قضايا.



وكان قسم الزاوية الحمراء، قد تسلم الفنان طارق ريحان من قوات ترحيلات الجيزة، عقب ضبطه للاشتباه في انه مطلوب علي ذمة قضايا .

وقال الفنان ريحان، إنه سوف يرد على الأمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

يذكر أن اسم الفنان طارق ريحان، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ويعد طارق ريحان، ممثل وكاتب مصري، بدأ مشواره الفني منذ الثمانينيات، واشتهر بمسلسل "السقوط في بئر السبع"، وشارك في أكثر من50 عملًا فنيًا.