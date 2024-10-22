ads
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تتسلم السجل الجنائي للفنان طارق ريحان

طارق ريحان
طارق ريحان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسلمت نيابة الزاوية الحمراء السجل الجنائي للفنان طارق ريحان. 

وكشفت  جهات التحقيق أن ريحان غير معني بأي اتهام وأن ما حدث هو تشابه للأسماء و ليس مطلوبا على ذمة قضايا.


وكان قسم الزاوية الحمراء، قد  تسلم الفنان طارق ريحان من قوات ترحيلات الجيزة، عقب ضبطه للاشتباه في انه مطلوب علي ذمة قضايا .

وقال الفنان ريحان، إنه سوف يرد  على الأمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

يذكر أن اسم الفنان طارق ريحان، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ويعد طارق ريحان، ممثل وكاتب مصري، بدأ مشواره الفني منذ الثمانينيات، واشتهر بمسلسل "السقوط في بئر السبع"، وشارك في أكثر من50 عملًا فنيًا.

نيابة الزاوية الحمراء طارق ريحان السجل الجنائي للفنان طارق ريحان