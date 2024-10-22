الأونروا: سكان شمال غزة يعيشون في ظروف مروعة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن الناس في شمال غزة "ينتظرون الموت فقط"، مشيرًا إلى انتشار "رائحة الموت في كل مكان" مع وجود الجثامين ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض، حيث يتم رفض بعثات إزالة الجثث أو تقديم المساعدة الإنسانية.

في تغريدة له على منصة "اكس"، أضاف لازاريني أن موظفي الوكالة في شمال غزة يواجهون صعوبة في العثور على الطعام والماء والرعاية الطبية. وأكد أن السكان يشعرون بالهجران واليأس، ويعيشون من ساعة إلى أخرى في خوف دائم من الموت.

وأشار إلى أن بعض موظفي "الأونروا" ظلوا في الشمال خلال الحرب على مدار العام الماضي، وبذلوا جهودًا كبيرة لتقديم المساعدة للنازحين داخليًا، مع استمرار بعض الملاجئ مفتوحة رغم القصف العنيف.

وطالب لازاريني، بالنيابة عن موظفي الأونروا في شمال غزة، بهدنة فورية، حتى لو لبضع ساعات، لتمكين العائلات من مغادرة المنطقة والوصول إلى أماكن أكثر أمانًا. واختتم بتأكيد أن هذه الخطوة هي الحد الأدنى لإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا علاقة لهم بالصراع.