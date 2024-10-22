وزير التعليم: أنهينا مشكلة كثافة الفصول وسد عجز المدرسين بنسبة 90%

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم القضاء على مشكلة الكثافة في الفصول، ولا يوجد فصل فيه أكثر من 50 طالبا في كل مدارس الجمهورية في هذه اللحظة، كما أنه لا يوجد فصل ليس به مدرس في المواد الأساسية، وتم سد عجز المدرسين بنسبة 90%.

وأضاف الوزير: “تم تطوير التعليم الفني وهو مستقبلنا، ونموذج المدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذج ناجح ولدينا 81 مدرسة للتكنولوجيا وسيتم تطويره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كما يوجد 37 مركز تدريب على مستوى الجمهورية، وهناك بروتوكول مع وزارة العمل لاستغلالها لطلاب التعليم الفني”.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيانه اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وحول القضاء على مشكلة الغياب، شدد الوزير على أن نسبة الحضور في المدارس 85%، وتمت معالجة تغييب الطلاب خلال العام الدراسي الحالي.

واستعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي حول رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم.



وشرح الوزير أبرز الخطط والسياسات حول التعليم الفني والثانوي ومعالجة مشاكل الكثافة داخل الفصول وزيادة عدد المدارس وضبط المنظومة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم.

