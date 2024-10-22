"العمل" تنظم ندوة توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمستشفيات أسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، داخل مستشفيات جامعة أسيوط "مستشفى الإصابات، مستشفى جراحات العظام"، بمشاركة عدد 20 من العاملين بالمستشفيات.

تناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وأهدافها ومبادئها وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتي ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.



وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه حاضر في تلك الندوة أشرف يوسف مدير مكتب غرب أسيوط للسلامة والصحة المهنية، وصفاء مصطفى المفتش بمكتب غرب أسيوط للسلامة والصحة المهنية، بحضور شيماء صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمستشفي.