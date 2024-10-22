تعليم الأقصر ينظم ورشة حول "التسجيل على بنك المعرفة المصري".. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، عن كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصري والدخول علي المنصات التعليمية المختلفة، وذلك تحت مظلة المشروع الرئاسي القومي "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

حضر الورشة، الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ورؤساء أقسام التعليم الثانوي ورؤساء مجلس الأمناء الخاص بالإدارات التعليمية، وطلاب مراحل الثانوي ورئيس اتحاد الطلاب.

أقيمت الورشة تحت إشراف مركز التطوير بقيادة مصطفى الطيب، مدير التطوير التكنولوجي، تحت إشراف عفاف بكري، منسق عام المبادرة ومدير التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالمديرية، وخلال الورشة تمت الإشارة إلى ضرورة محاربة الدروس الخصوصية والاستفادة من دعم الوزارة للطلاب وأولياء الأمور، من خلال التواصل مع بنك المعرفة المصري والقنوات التعليمية "مدرستي 1 ومدرستي 2 ومدرستي 3".

وقال محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة، إن المكتبة تفتح أبوابها لاستقبال مثل هذا النوع من الورش، التي تهدف إلى بناء وعي وثقافة الإنسان لتقدم للمجتمع شخصيات قيادية من النمط الحديث المسلح بالعلم والمعرفة.

تعظيم الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري

وفي السياق ذاته، نظمت وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الأقصر، بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وبنك المعرفة المصري ورشة عمل بعنوان " تعظيم الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري"، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر وفي إطار الارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

حضرت الدكتورة صابرين عبد الجليل الجلسة الافتتاحية للورشة، مشيدةً بالتدريب والحضور الجيد، مرحبة بالحضور، وموجهة دعوة للباحثين لهذه الورش التدريبية وتوجيههم نحو استغلال الامكانات المتاحة لدى بنك المعرفة المصري في دراساتهم وأبحاثهم، واستخدام الشراكات التي يقدمها بنك المعرفة مع دور النشر لدعم الباحثين والنشر الدولي للأبحاث العلمية.

وشهدت الورشة حضور مكثف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب وسط مناقشات هامة وتساؤلات مفيدة أجاب عنها الخبراء وقاموا بالتجاوب مع الحضور والتفاعل بشكل إيجابي، ما كان له أثر طيب ومردود إيجابي.

حاضر في الورشة، عدد من خبراء التدريب ببنك المعرفة المصري والشركات الموردة لقواعد البيانات وخبراء المجلس الأعلى للجامعات، حيث بدأت فعاليات الورشة التدريبية بتدريب مكثف تناول الخدمات المقدمة من بنك المعرفة المصري وكيفية التسجيل والدخول على بوابة بنك المعرفة ومحرك البحث وأهم قواعد المعلومات والمصادر المتاحة على بنك المعرفة وكيفية الوصول اليها.

ومن بين المدربين الذين حاضروا في هذه الورشة، وليد علي (المدرب ببنك المعرفة المصري)، ثم التدريب الثاني الذي تم فيه عرض أهم الخدمات الرقمية التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى البحث في فهرس اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، وتناول التعريف بنظام الترقيات الجديد لأعضاء هيئة التدريس، والتعريف بالمجلات الزائفة وكيفية تلافي الوقوع في براثن الاحتيال في النشر في المجلات المنتحلة، حيث قام بالتدريب محمود شوقي (ممثلًا للمكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات).

وفي الجلسة الثالثة من ورشة العمل، قام الدكتور إسماعيل محمد، المدرب بأكاديمية incision بتقديم موجز لما تقدمه دار incision من خدمات متعددة للأطباء والباحثين بكلية الطب وكيفية التسجيل في الدورات والحصول على شهادات من خلال المنصة وكذا المقررات الطبية الإلكترونية المتاحة لكليات الطب على هذه المنصة.

وفي الجلسة الرابعة، قام الدكتور محمد خميس، المدرب والخبير بدار المنظومة بتعريف الباحثين بخدمات دار المنظومة وما تقدمة من قواعد معلومات ومصادر في العلوم الإنسانية والعلوم المتخصصة، وكيفية تحميل المصادر من خلال دار المنظومة وطرق توثيقها.

وفي ختام اليوم التدريبي قدم الدكتور سلامة حامد، مدير المكتبة الرقمية بجامعة الأقصر ملخصًا عن أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية بجامعة الأقصر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدًا أن جامعة الأقصر تسعى دائما لإقامة الورش التدريبية لتعريف الباحثين بالخدمات المتاحة وتقديم الدعم لأي باحث في مجالات المكتبة الرقمية.

ورشة الجامعة (7)

ورشة الجامعة (1)

ورشة الجامعة (5)

ورشة الجامعة (6)

ورشة الجامعة (3)

ورشة الجامعة (2)

ورشة الجامعة (4)

ورشة مديرية التعليم (5)

ورشة مديرية التعليم (4)

ورشة مديرية التعليم (3)

ورشة مديرية التعليم (2)

ورشة مديرية التعليم (1)

ورشة مديرية التعليم (7)