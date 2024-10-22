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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدا.. "رؤية ثقافية لبناء الإنسان.. آليات جديدة لمنتدى حوار الثقافات" جلسة تشاورية بالهيئة القبطية الإنجيلية

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
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تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، الجلسة التشاورية التي تُعقد تحت عنوان: "رؤية ثقافية لبناء الإنسان: أدوات وآليات جديدة لمنتدى حوار الثقافات"، وذلك غداً الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، في مقر الهيئة بالنزهة الجديدة .

 يعقد اللقاء بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على أن تبدأ فعاليات الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهرًا. 

وتأتي هذه الجلسة في إطار مبادرة "بداية جديدة"، التي تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية من خلال تطوير أدوات وآليات مبتكرة تدعم الإنسان في رحلته نحو التمكين والتقدم. 

كما من المقرر ان يشارك باللقاء نخبة من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قادة دينيين، إعلاميين، أكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني. 

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