ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا عن ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط 194 مخالفة في مجال المخابز البلدية (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود شهادة صحية - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات) و77 مخالفة في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - تجار تموينيين - مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية - بدون ترخيص - بيع بأزيد من السعر الرسمي- سلع منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر).

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