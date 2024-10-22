رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك " ميدوزا -13" باليونان.. شاهد

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا – 13"، الذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وذلك بحضور عدد من رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة فى التدريب والسفير المصرى باليونان.

بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلى على متن حاملة المروحيات (أنور السادات) تضمن عرض الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى المراحل الابتدائية للتدريب، ثم تلى ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بداية من تنفيذ قذف جوى ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ، كما قامت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بتنفيذ عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلى مما أظهر مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار ، فضلاً على تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، ثم تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات المصرية، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومى بتقديم الدعم النيرانى المكثف لتأمين ممر الإقتراب لوسائط الإبرار، كما نفذت عناصر الصاعقة عملية الاقتحام الرأسى التى مكنتهم من السيطرة والقضاء على العناصر المعادية فى أزمنة قياسية.

وعلى هامش حضور المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك " ميدوزا - 13" قام الفريق أحمد خليفة بزيارة النصب التذكارى للجندى المجهول لوضع باقة من الزهور تخليداً لذكرى شهداء الحروب، ثم توجه إلى مقر هيئة الأركان العامة اليونانية حيث أجريت له مراسم اسقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

أعقب ذلك عقد لقاء مع الفريق ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية تناول عدداً من الملفات والموضوعات فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز أواصر الشراكة وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع اليونانى وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ، وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك. حضر التدريب قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

received_3633922683565861

received_995559688995085

received_952397706698181

received_3470514333093481

received_1213506946607436

received_531091596305772

received_928412599130616

received_1225842761798493

received_1633613750702937

received_905666270948595