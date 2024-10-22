مجلس النواب يحيل بيان وزير التعليم إلى لجانه المختصة لأخذ الرأي النهائي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأكد رئيس النواب، أنه من حق أي نائب يرغب في المناقشة حضور اجتماعات لجنة التعليم، مطالبًا رئيس اللجنة بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزير.

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات.

وأعلن وزير التعليم، عن إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم، أن أحد الأدوات لمواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة، لافتًا إلى أنه تم استحداث 98 ألف فصل جديد.