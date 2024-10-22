الحركات المتمردة في أفريقيا بين المطالب العرقية وأهداف السلطة

تعد الصراعات المسلحة مع الحركات المتمردة أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في تحقيق الاستقرار والتنمية. ففي إثيوبيا، يشهد الصراع بين القوات الحكومية وميليشيات فانو تصعيدًا مُستمرًا في منطقة أمهرة، بينما تتفاقم الأزمة في الكونغو الديمقراطية بفعل الحركات المسلحة مثل حركة 23 مارس «M23»، التي تسعى إلى تحقيق أهداف عرقية وسياسية عبر استخدام العنف.

جماعات العنف فى إثيوبيا والكونغو ورواندا تهدد الاستقرار الإقليمى

وعلى غرار تلك الأوضاع، ما زالت رواندا تحمل آثار الحرب الأهلية، التي مزقت البلاد في التسعينيات، حيث تلعب التنظيمات المتمردة دورًا رئيسيًا في زعزعة الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، فوجود الحركات المتمردة في هذه الدول يُمثل تهديدًا حقيقيًا لوحدة الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي. فالتشابه بين هذه الحالات يكمن في استغلال النزاعات العرقية والسياسية كوقود لتأجيج الصراعات، ما يؤدي إلى تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي وقدرة الدول على بسط سيادتها. بينما تسعى الحكومات إلى قمع تلك الحركات وإضعافها، يظل الحل السياسي بعيد المنال في ظل استمرار النزاعات الداخلية والخارجية.

التحالفات العسكرية والميليشيات المحلية في شرق الكونغو

تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أشد الأزمات العسكرية والإنسانية في تاريخها المعاصر، حيث اشتبكت القوات المسلحة الكونغولية مع جماعات متمردة مختلفة تسيطر على أجزاء واسعة من شرق البلاد. آخر هذه الصراعات كان في ٢٦ سبتمبر، حين شنت القوات المسلحة الكونغولية عملية عسكرية ضد جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا «FDLR» التي يهيمن عليها الهوتو الروانديون، في محاولة لإنهاء وجودها وتأمين المناطق المضطربة في شرق الكونغو. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المشتركة مع رواندا، والتي يعتقد أن جماعة «FDLR» تهدف إلى زعزعة استقرار حكومتها عبر استخدام تكتيكات حرب العصابات، ومع تفاقم الأزمة، يصبح الصراع ليس فقط بين الأطراف المحلية، بل يشمل تداعيات إقليمية ودولية تزيد من تعقيد الوضع وتطيل أمد الصراع.

الهجوم على القوات الديمقراطية لتحرير رواندا «FDLR»

شنت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والميليشيات المتحالفة معها عملية هجومية في ٢٦ سبتمبر ضد جماعة متمردة غالبيتها من الهوتو الروانديين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وكالة التحقيقات الفرنسية «Africa Intelligence»، بأن هجوم الجيش الكونغولي يهدف إلى القبض على قائد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا «FDLR» باسيفيك نتاوونغوكا وسيستمر ستة أشهر، وتركز القتال منذ بداية الهجوم على مخيم لوشاجالا للاجئين بالقرب من العاصمة الإقليمية غوما، وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن ٨٥٪ من حوالي ٨٠ ألف لاجئ في المخيم فروا إلى بر الأمان.

القوات الديمقراطية لتحرير رواندا هي جماعة مسلحة يهيمن عليها الهوتو العرقيون، ومقرها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولها علاقات بالضباط والجنود السابقين في القوات المسلحة الرواندية، الذين أدينوا على نطاق واسع لدورهم في الإبادة الجماعية للتوتسي عام ١٩٩٤.

الجماعة المتمردة هي حركة وحدوية تزعم أن نشاطها العسكري يهدف إلى دفع الحوار بين الروانديين، لكن معظم المراقبين الدوليين يعتقدون أنها تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الرواندية. تستخدم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا تكتيكات حرب العصابات لمهاجمة القوات الحكومية، ومعظمها رواندية، والقرى الضعيفة في المناطق النائية بدلًا من القتال المباشر مع قوات أكبر، وتتركز الجماعة في الأراضي المنخفضة في شمال كيفو بالقرب من الحدود الرواندية المعروفة باسم «بيتيت نورد»، وتقدر الأمم المتحدة أن لديها ما بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ مقاتل.

التوترات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

ربما شنت جمهورية الكونغو الديمقراطية الهجوم على القوات الديمقراطية لتحرير رواندا لدفع محادثات السلام الجارية بهدف وقف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ووكلائهما.

تتوسط أنجولا في محادثات السلام المعروفة باسم عملية لواندا بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا منذ يوليو ٢٠٢٢، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا دخل حيز التنفيذ في ٤ أغسطس الماضي، ومع ذلك، استؤنف القتال بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة ٢٣ مارس المدعومين من رواندا في ٢٥ أغسطس حيث ألقى كل جانب باللوم على الآخر لفشله في الالتزام بالاتفاق.

محادثات السلام.. عملية لواندا

كان عمل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا عنصرًا رئيسيًا في محادثات السلام، ومنذ ذلك الحين، التقى مسؤولون سياسيون واستخباراتيون من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا سرًا، وفي إطار عملية لواندا عدة مرات لتثبيت اتفاق يقضي باستهداف القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وانسحاب القوات الرواندية من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واستكمل المسؤولون الأنجوليون والكونغوليون والروانديون الخطة في ١٤ سبتمبر الماضي ونصوا على أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ستهاجم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وأن قوات الدفاع الرواندية ستنسحب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد خمسة أيام، ومع ذلك، رفض وزير الخارجية الكونغولي التوقيع على الاتفاق النهائي، بحجة أنه ينبغي تنفيذ كلا الجانبين من الاتفاق في وقت واحد.

كما اتهم وزير الخارجية رواندا بعرقلة عملية السلام من خلال عدم تقديم أي ضمانات أو تفاصيل ملموسة حول انسحاب قوات الدفاع الرواندية، وزعم أن كيغالي اشترطت انسحاب قوات الدفاع الرواندية بهجوم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، واتفق الجانبان على حضور الجولة التالية من الاجتماعات الوزارية في لواندا في ١٢ أكتوبر.

وكان الهجوم على القوات الديمقراطية لتحرير رواندا مطلبًا روانديًا رئيسيًا في محادثات السلام لأن حكومة رواندا التي يهيمن عليها التوتسي تنظر إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا باعتبارها تهديدًا بسبب استخدام جمهورية الكونغو الديمقراطية للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا كوكيل مناهض لرواندا، وارتباطات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا بالإبادة الجماعية في رواندا، وأيديولوجية المجموعة المعادية للتوتسي.

مولت جمهورية الكونغو الديمقراطية وزودت القوات الديمقراطية لتحرير رواندا منذ عام ٢٠٠٦ كوكيل لمواجهة رواندا والمتمردين المدعومين من رواندا الذين يعملون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على القوات الديمقراطية لتحرير رواندا منذ عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ على التوالي، ودعت جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ فترة طويلة إلى وقف التعاون مع المجموعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وشبكات الضرائب غير القانونية. اتهمت كيجالي الحكومة الكونغولية باستخدام القوات الديمقراطية لتحرير رواندا كوكيل لزعزعة استقرار الحكومة الرواندية أو حتى الإطاحة بها.

كما زعمت رواندا أن قوة التدخل التابعة للأمم المتحدة وقوات مجموعة تنمية جنوب أفريقيا «SADC» تعاونت مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لرواندا وعائقًا أمام السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

حركة ٢٣ مارس

حققت حركة التمرد «M٢٣» المدعومة من رواندا والتي يهيمن عليها الناطقون برواندا مكاسب كبيرة ضد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بدأت رواندا في دعم المجموعة لمواجهة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في عام ٢٠٢١، وهو حافز لكينشاسا للمضي قدمًا في محادثات السلام.

حركة «M٢٣» هي حركة تمرد مسلحة تأسست في عام ٢٠١٢ بعد فشل دمج مقاتلي التوتسي في الغالب في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. إن جهود التكامل الفاشلة هي واحدة من العديد من المظالم بين التوتسي وغيرهم من الأقليات الناطقة برواندا التي تشعر بالتهميش والتمييز العنيف ضدها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

عاود متمردو حركة«M٢٣» الظهور في نوفمبر ٢٠٢١، بعد عدة سنوات من الخمول، عندما انهارت المفاوضات بين حركة إم٢٣ وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزعم المتمردون أن الهجوم المفاجئ الذي شنته القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وتفاقم انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية استلزم استخدام القوة المسلحة للدفاع عن أنفسهم ومجتمعاتهم.

كما زعمت حركة «M٢٣» أن كينشاسا فشلت في تلبية المطالب السياسية القديمة للمجموعة، بما في ذلك إعادة أعضائها المنفيين في الخارج والعودة الآمنة للاجئين التوتسي الكونغوليين من البلدان المجاورة. كما طالب زعماء حركة «M٢٣» الحكومة الكونغولية بقمع مسلحي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا الذين يهددون السكان التوتسي في الشرق.

وبدأت كيجالي في دعم تمرد حركة ٢٣ مارس في عام ٢٠٢١ بعد انتهاء فترة شهر عسل قصيرة مع الرئيس الكونغولي المنتخب حديثًا فيليكس تشيسكيدي، وأجرت القوات الكونغولية والرواندية عمليات مشتركة ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا بعد أن أصبح تشيسكيدي رئيسًا في عام ٢٠١٩، ومع ذلك، انتهى هذا التعاون في منتصف عام ٢٠٢١ عندما نظرت رواندا إلى الشراكة الاقتصادية والأمنية المتزايدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا على أنها تهديد لمصالحها الاقتصادية والأمنية.

ونشرت أوغندا قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام ٢٠٢٢ لمحاربة ولاية وسط إفريقيا التابعة لتنظيم داعش، والمعروفة محليًا باسم القوات الديمقراطية المتحالفة، والتي لها جذور تاريخية في أوغندا ونفذت تفجيرات انتحارية في كمبالا في عام ٢٠٢١.

اعتبرت رواندا أن نشر القوات وتنامي العلاقات يعد انتهاكًا لمجال نفوذهما. واتهمت جمهورية الكونغو الديمقراطية والشركاء الدوليون بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة كيغالي بانتهاك سلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال دعمها لحركة «M٢٣» والنشر السري لقوات الدفاع الرواندية على الأراضي الكونغولية لدعم حركة «M٢٣».

اتهمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة كيجالي مرارًا وتكرارًا بنشر ما يقدر بنحو ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ جندي من قوات الدفاع الرواندية لدعم حركة «M٢٣» وتزويد المجموعة بالتدريب والمعدات العسكرية بناءً على لقطات جوية واستخدام حركة «M٢٣» للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وتشير بيانات مشروع بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح إلى أن قوات الدفاع الرواندية أجرت ما لا يقل عن اثنتي عشرة عملية مشتركة مع حركة «M٢٣» من نوفمبر ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٣.

وتنكر كيجالي أنها تقدم مساعدة لوجستية أو عسكرية للجماعة ولكنها أعربت عن دعمها لمطالب حركة سياسية متحالفة مع حركة «M٢٣» تُعرف باسم تحالف نهر الكونغو، وفشلت كينشاسا في تقليص تمرد حركة «M٢٣» بشكل كبير، فقد عزز متمردو حركة «M٢٣» الذين يقدر عددهم بنحو ٣٠٠٠ مقاتل سيطرتهم بسرعة على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال كيفو منذ عام ٢٠٢١، ودفعوا تدريجيًا جنوبًا نحو العاصمة الإقليمية غوما.

كانت منطقة بيتي نورد هي المنطقة الأكثر تضررًا من العنف، حيث يشتبك متمردو حركة «M٢٣» بشكل روتيني مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة المتحالفة معها للسيطرة على المواقع العسكرية الاستراتيجية ومناطق التعدين المربحة وطرق الإمداد والتجارة الرئيسية بالقرب من غوما، وضاعفت الأمم المتحدة وخبراء دوليون آخرون مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها ثلاث مرات في عام ٢٠٢٢، ثم وسعوا العمليات بشكل أكبر ومنذ ذلك الحين زادت سيطرتها الإقليمية بنسبة ٧٠٪ أخرى على الأقل منذ انهيار وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في أكتوبر ٢٠٢٣، ويشمل هذا النمو مكاسب كبيرة حول غوما في عام ٢٠٢٤ والتي شملت قتالًا عنيفًا حول مخيمات اللاجئين التي تستخدمها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة المتحالفة معها كقواعد عسكرية بحكم الأمر الواقع.

حلفاء

سعت الحكومة الكونغولية إلى كسب حلفاء محليين ودوليين لتعزيز قدرتها العسكرية وزيادة الضغط الدبلوماسي على رواندا لوقف تقدم حركة «M٢٣»، وقد استقطبت كينشاسا مسلحي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ودخلت في شراكة مع عشرات من مجموعات الميليشيات المنظمة بشكل فضفاض والتي تزعم أن إجمالي عدد مقاتليها يبلغ ٤٠ ألف مقاتل والمعروفين باسم «وازاليندو»، والذين شنوا هجمات ضد حركة «M٢٣».

كما دعت كينشاسا قوات أجنبية لصد حركة «M٢٣»، بما في ذلك قوة شرق إفريقيا الإقليمية وقوات مجموعة تنمية جنوب إفريقيا، ومع ذلك، انسحبت قوة شرق إفريقيا الإقليمية في ديسمبر ٢٠٢٣ بعد أن انتقد «تشيسكيدي» قوة شرق إفريقيا الإقليمية لعدم مواجهتها لحركة ٢٣ مارس في اشتباكات حركية كافية على الرغم من نجاحاتها في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها حركة «M٢٣»، كما دعا «تشيسكيدي» صناع السياسات الدوليين إلى فرض "عقوبات مستهدفة" على رواندا لدعم حركة ٢٣ مارس. كما سعى إلى تشويه سمعة حركة «M٢٣» من خلال الزعم بأن الحكومة الكونغولية قادرة على حماية مصالح التوتسي الكونغوليين واتهام حركة «M٢٣» باللعب دائمًا بدور الضحية لتحقيق مكاسب تجارية منها.

الوضع في إثيوبيا

يتشابه الوضع في إثيوبيا مع الوضع في الكونغو وروندا ومالي، فقد شهدت منطقة أمهرة في شمال غرب إثيوبيا تصاعدًا كبيرًا في النزاع بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وميليشيات فانو القومية، حيث شنت القوات الإثيوبية هجومًا مضادًا واسع النطاق ضد المتمردين في محاولة لاحتواء التمرد وإضعاف قدراتهم العسكرية، وتأتي هذه العمليات بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها فانو منذ عام ٢٠٢٣، والتي أسفرت عن سيطرة مؤقتة على مناطق استراتيجية واستمرار النزاع في تعقيد المشهد السياسي والعسكري في البلاد.

ميليشيات فانو في منطقة أمهرة

شنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية هجومًا مُضادًا ضد المتمردين القوميين الإثنيين المعروفين باسم فانو في منطقة أمهرة بشمال غرب إثيوبيا، وقالت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وحكومة أمهرة الإقليمية في الأول من أكتوبر إنها ستكثف العمليات ضد قادة ميليشيات فانو، والأفراد الذين يدعمون الميليشيات، والأفراد الذين يزودون فانو بالدعم اللوجستي والمعلومات.

وشنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الهجوم المضاد لإضعاف فانو عسكريًا، واستعادة الأراضي من فانو، واستهداف شبكات الدعم التي يمكن أن تساعد فانو في إعادة بناء نفسها في المستقبل. تستخدم قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الهجوم المضاد لدفع فانو إلى محادثات السلام.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إن استقرار السلام يتطلب مواجهتهم بالقوة، وشنت فانو تمردًا منخفض المستوى في الغالب في منطقة أمهرة بشمال إثيوبيا منذ أغسطس ٢٠٢٣، كما شنت فانو هجومًا في يوليو ٢٠٢٤ شمل توسيع السيطرة على العديد من الطرق الرئيسية ومهاجمة ثاني أكبر مدينة في إثيوبيا في سبتمبر، وضاعفت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية عملياتها ضد فانو في المنطقة بين منتصف سبتمبر وأوائل أكتوبر، بعد وقت قصير من هجوم فانو على ثاني أكبر مدينة في إثيوبيا، جوندار، في ١٦ سبتمبر. نفذت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية خمس عمليات ضد فانو بين ٢٠ سبتمبر و٢٦ سبتمبر، مقارنة بـ ١٣ عملية بين ٢٧ سبتمبر و٣ أكتوبر.

قطع الدعم اللوجستي عن فانو

استخدمت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وسائل غير عسكرية لقطع الدعم المحتمل عن فانو وتعطيل اتصالاتها، وبدأت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية حملة اعتقالات كبرى استهدفت مقاتلي فانو المشتبه بهم، فضلًا عن المدنيين والمسؤولين الحكوميين المشتبه في دعمهم أو تعاونهم مع فانو.

وأفادت منظمة العفو الدولية، بأن القوات العسكرية والشرطية الإثيوبية اعتقلت بشكل تعسفي مئات الأشخاص في مختلف أنحاء منطقة أمهرة منذ ٢٨ سبتمبر الماضي، كما أفاد صحفي إثيوبي بانقطاع الإنترنت في بعض أجزاء منطقة أمهرة، وواصلت فانو شن الهجمات ضد الجيش الإثيوبي في المنطقة، ومن المرجح أنها تسعى إلى فرض سيطرتها على خطوط الاتصال الرئيسية لتقليص قدرة الحكومة الفيدرالية على الوصول إلى منطقة أمهرة.

وظلت هجمات فانو عند مستويات ثابتة منذ أن أطلقت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية حملتها في الأول من أكتوبرالجاري، ونفذت فانو ١٦ هجومًا استهدفت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ سبتمبر، مقارنة بـ ٢١ هجومًا في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر.

كما أفادت وسائل الإعلام المؤيدة لفانو، بأن فانو استمرت في الاستيلاء مؤقتًا على السيطرة على بلدات في منطقة أمهرة، كما نهبت فانو الأسلحة والذخيرة من قواعد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والبلدات التي تسيطر عليها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لإعادة إمداد نفسها لمزيد من الهجمات، وتواصل استهداف قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على الطرق السريعة الرئيسية بين الشرق والغرب في أمهرة والطرق السريعة «A٣ وB٣١»، وهما الطريقان السريعان الرئيسيان بين الشمال والجنوب بين منطقة أمهرة وأديس أبابا، أعلنت فانو في ٣ أكتوبر إغلاق جميع الطرق السريعة الرئيسية في أمهرة لأغراض غير طارئة في أعقاب حملة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

الخلافات الداخلية

لا تتقدم المفاوضات بين فانو والحكومة الإثيوبية ومن غير المرجح أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق في الأشهر المقبلة، فالهدف الأساسي لفانو - تعزيز المصالح القومية العرقية الأمهرية من خلال المقاومة المسلحة - يتعارض مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، التي تسعى إلى نزع سلاح فانو وتفكيكها. هناك العديد من العقبات التي تحول دون إنهاء القتال، وأنشأت الحكومة الفيدرالية مجلس سلام مكون من ١٥ عضوًا في يونيو ٢٠٢٤ لتسهيل المفاوضات التي لم تحرز تقدمًا كبيرًا.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن المحادثات كانت تجري في أغسطس ٢٠٢٤، لكن المتحدث باسم فانو نفى المشاركة في مثل هذه المحادثات. تفتقر فانو إلى هيكل قيادة مركزي وليس لديها قيادة رسمية للتفاوض مع الحكومة الفيدرالية. كما أعاقت النزاعات الداخلية داخل فانو محاولات التفاوض مع الحكومة.

استراتيجيات الهروب والتكيف

أطلقت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية حملة مماثلة في عام ٢٠٢٣، والتي أدت إلى إضعاف فانو مؤقتًا. اعتقلت القوات الإثيوبية مقاتلين وأنصار فانو المشتبه بهم في عام ٢٠٢٣ قبل أن تعيد المجموعة تشكيل نفسها وتبدأ مستويات عالية من الهجمات على قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

وقالت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الأول من أكتوبر، أن الخلايا الحضرية في فانو تنتقل إلى المناطق الريفية، مما سيساعد المجموعة على إنشاء طرق هروب، في إشارة على الأرجح إلى المناطق التي يمكن لفانو الانسحاب إليها. كما قالت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أن فانو كثفت الدعاية.

تداخل المصالح

في ضوء التطورات الحالية، يبدو أن الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يهدأ بسهولة، خاصةً مع تداخل المصالح الإقليمية والدولية، واستمرار دعم بعض الفصائل المتمردة من دول الجوار. بينما تسعى كينشاسا إلى إحكام قبضتها على المناطق الشرقية، تعتمد على دعم التحالفات العسكرية الداخلية والخارجية لمواجهة تحديات كبرى من متمردي حركة «M٢٣» والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ومع استمرار العمليات العسكرية وتزايد الاحتقان السياسي بين جمهورية الكونغو ورواندا، يبقى مستقبل الاستقرار في المنطقة مرهونًا بمدى نجاح محادثات السلام الجارية تحت رعاية أنغولا والتزام الأطراف بالاتفاقات المبرمة.

وتواجه إثيوبيا تحديات خطيرة فيما يتعلق باستقرارها الداخلي بسبب الصراع المستمر بين القوات الحكومية وميليشيات فانو. فبينما تسعى الحكومة الفيدرالية لإضعاف فانو عسكريًا ولوجستيًا، يظل التمرد قائمًا والمفاوضات في حالة تعثر مستمر، وتتفاقم خطورة الوضع مع استمرار العنف في منطقة أمهرة وتأثيره المحتمل على استقرار الدولة ككل. إذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول فعالة للتعامل مع هذا التمرد المعقد والمتعدد الأبعاد، فإن احتمالات تصاعد الصراع قد تؤثر بشكل مباشر على وحدة البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.