مدير الساحل اللبنانية: غلق المستشفى سيؤدي لتداعيات كارثية على القطاع الصحي

قال الدكتور مازن علامة، مدير مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية اللبنانية، إن غلق المستشفى سيؤدي لتداعيات كارثية على القطاع الصحي بلبنان ككل، مؤكدًا أن المستشفى إذا أغلق سيؤدي إلى إغلاق مستشفيات أخرى بالتتابع، ما يؤثر على حياة المرضى والمواطنين والمقيمين بلبنان.

وأضاف مدير مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية اللبنانية، خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إدارة المستشفى بانتظار الجيش اللبناني للتحقيق وبمجرد إعطاء ضمانات سيعاد فتح المشفى وإذا تم نقل الضغط على مستشفيات أخرى ببيروت سيؤثر ذلك على المرضى والمستشفيات.

وتابع مدير مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية اللبنانية، أن مرضى الأمراض المزمنة سواء مرضى غسيل الكلى أو السرطان جرى إخلاؤهم عبر الإسعافات وأرسلوا إلى مستشفيات أخرى، كما جرى إخلاء الأطباء والممرضين، ولا يمكن أن ننتظر هذه التهديدات، مطالبًا المجتمع الدولي بزيارة المستشفى ليرى ما فيها، مؤكدًا أن القطاع الصحي بلبنان مهم للغاية، "نطلب من الجميع إذا أردنا المحافظة على حياة الناس ألا نترك الادعاءات الإسرائيلية بأن هناك مخبأ بالمستشفى وهو أمر غير صحيح".