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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر قتل شابا في عين شمس للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قررت نيابة عين شمس، إحالة مسجل خطر للجنايات في قتل شاب لخلافات الجيرة بمنطقة عين شمس.

 كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول شاب مصابًا ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه. وبانتقال القوات الأمنية لمكان البلاغ والفحص، تبين العثور على جثة شاب وبها عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. وتوصلت التحريات المباحث إلى أن مسجل خطر بدائرة القسم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجني عليه، وأنهما تشاجرا نتيجة خلافات بينهما قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه وفر هاربًا. 

وألقى رجال الامن القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد قتله، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

 

 

 

 

 


 

نيابة عين شمس إحالة مسجل خطر للجنايات قسم شرطة عين شمس