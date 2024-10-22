42718 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت الوكالة الرسمية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد ارتفعت إلى 42،718، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوكالة أن عدد الإصابات بلغ 100،282 جريحًا، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كما أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ48 الماضية سبع مجازر، أسفرت عن استشهاد 117 مواطنًا وإصابة 487 آخرين.

الخارجية الفلسطينية: حراك دولي لكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأقصى

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تواصل، بالتعاون مع الأشقاء في الأردن، جهودًا سياسية ودبلوماسية وقانونية دولية لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء أنها مستمرة في حشد جبهة دولية واسعة لحماية القدس ومقدساتها، مشيرة إلى أن الاقتحامات الاستفزازية تتم تحت حماية رسمية من شرطة الاحتلال وبدعم من الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وخاصة أركان اليمين المتطرف، تسعى إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى كجزء من عملية تهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية. واعتبرت ذلك جزءًا من "حرب الإبادة والتهجير" ضد الشعب الفلسطيني، مما يعزز من خطوات الاستعمار لضم الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى التصعيد اليومي للاقتحامات من قبل المستعمرين المتطرفين، محذرة من تكرار أداء الطقوس والصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى. وأشارت إلى أن هذه التصرفات تهدف إلى تحويل هذا الواقع إلى أمر معتاد، مما يسهل تقسيم المسجد الأقصى تمهيدًا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

الأونروا: سكان شمال غزة يعيشون في ظروف مروعة ويحتاجون إلى هدنة فورية

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن الناس في شمال غزة "ينتظرون الموت فقط"، مشيرًا إلى انتشار "رائحة الموت في كل مكان" مع وجود الجثامين ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض، حيث يتم رفض بعثات إزالة الجثث أو تقديم المساعدة الإنسانية.

في تغريدة له على منصة "اكس"، أضاف لازاريني أن موظفي الوكالة في شمال غزة يواجهون صعوبة في العثور على الطعام والماء والرعاية الطبية. وأكد أن السكان يشعرون بالهجران واليأس، ويعيشون من ساعة إلى أخرى في خوف دائم من الموت.

وأشار إلى أن بعض موظفي "الأونروا" ظلوا في الشمال خلال الحرب على مدار العام الماضي، وبذلوا جهودًا كبيرة لتقديم المساعدة للنازحين داخليًا، مع استمرار بعض الملاجئ مفتوحة رغم القصف العنيف.

وطالب لازاريني، بالنيابة عن موظفي الأونروا في شمال غزة، بهدنة فورية، حتى لو لبضع ساعات، لتمكين العائلات من مغادرة المنطقة والوصول إلى أماكن أكثر أمانًا. واختتم بتأكيد أن هذه الخطوة هي الحد الأدنى لإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا علاقة لهم بالصراع.