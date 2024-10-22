"قصاصا لمن قتل ".. النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على لاعب الزمالك

طالبت النيابة العامة خلال جلسة محاكمة لاعب الزمالك أحمد أبو الفتوح وذلك فى ثالث جلسات محاكمته في اتهامه بإحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي، ودهس المجني عليه عن طريق الخطأ في حادث سير، أثناء قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم قصاصا لمن قتل بلا ذنب وردعا لمن تسول له نفسه الاستهانة بالأرواح وذلك عقب الانتهاء من تلاوة امر الإحالة الصادر ضد المتهم .



وحضر لاعب الزمالك أحمد أبوالفتوح جلسة اليوم وتم ايداعه قفص الاتهام مع بدء الجلسة لصدور القرار اخر الجلسة .



وكانت النيابة العامة قد أحالت الواقعة إلى محكمة جنايات مطروح، وأثبت تحليل المخدرات تعاطي فتوح جوهر الحشيش وقيادة السيارة بسرعة عالية تحت تأثير المخدرات، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد.



وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحمد فتوح قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.



كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم أحمد فتوح على المادة المخدرة المشار إليها.