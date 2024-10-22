صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة شبه جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 30,449.61 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.03%، وصولًا إلى مستوى 3,188.59 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 1.27%، وصولًا إلى 6,561.64 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 2.32%، وصولًا إلى 7,860.49 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.76%، ليصل إلى مستوى 11,044.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.01%؛ ليصل إلى مستوى 37,761.92 نقطة، بينما هبط مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.03%، مسجلًا 13,355.92 نقطة.