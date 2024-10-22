طبيب يوضح حقيقة إدمان الهاتف وكيفية تجنبه للحفاظ على صحة جيدة

كشف الدكتور جاي أولسون الباحث في علم النفس بجامعة ماكغيل عن حقيقة تجنب إدمان الهاتف وتأثيره على الصحة العامة وفقا لما نشرته مجلة ديلى ميل .

وقال الدكتور جاي أولسون طبيب علم النفس بجامعة ماكغيل في كندا: “إنه لا توجد دراسات سابقة تناولت نهج مقدمة البرامج التلفزيونية كارول فورديرمان وهو أنها تغلق هاتفها الذكي لمدة 12 ساعة يوميا لتجنب الإرهاق الناتج عن مشاكل صحية سابقة مما يساعدها على الانفصال عن الضغوط المهنية”؛ حيث إن الحد من استخدام الهواتف الذكية يمكن أن يساعد في مواجهة الإرهاق شرط الالتزام بهذه الطريقة لفترة طويلة وأن التخلص من السموم الرقمية قد تحمل آثارا إيجابية وسلبية.

وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تعترف بأن "الإرهاق" هو "متلازمة" وليست حالة طبية إذ تعكس مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتوتر المستمر كما يعتقد أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يساهم في تفاقم الإرهاق بسبب الضغوط الحياتية.