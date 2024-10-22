الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تواصل قتل وتشريد وإصابة المدنيين في لبنان

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن القوات الإسرائيلية تواصل قتل وتشريد وإصابة مئات المدنيين في لبنان، فيما تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تقديم الدعم في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أشار المكتب الأممي إلى نزوح مئات الأشخاص في (بيروت) في وقت متأخر من الليلة الماضية وفي جميع أنحاء البلاد، في أعقاب أوامر إخلاء إسرائيلية، واستمرار الهجمات المكثفة التي تشنها القوات الإسرائيلية على لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث طال الدمار مركزا آمنا للنساء والفتيات يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "إن المركز الآمن كان يقدم خدمات استشارية ومساعدات قانونية وإحالات لمئات النساء المعرضات للخطر والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أغلقت عشر مرافق يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان - بما في ذلك مواقع الرعاية الصحية الأولية والمساحات الآمنة ووحدات الأمومة المتنقلة - بسبب انعدام الأمن".

وأضاف حق "أن قافلة مساعدات مكونة من ست شاحنات - بدعم من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية - أوصلت إمدادات إنسانية إلى بلدة جبول في محافظة بعلبك، وكانت هذه أول عملية إيصال للمساعدات من هذا النوع منذ سبتمبر".

وأشار فرحان حق إلى أن القافلة حملت إمدادات غذائية تكفي لدعم ألف شخص لمدة شهرين، إلى جانب وجبات جاهزة للأكل تكفي لمدة خمسة أيام. وقدمت اليونيسف زجاجات مياه وفرشات وبطانيات ومواد أخرى - بما في ذلك أدوات الإسعافات الأولية ومستلزمات النظافة للملاجئ الثلاثة في بلدة جبول.

وأكد المسؤول الأممي أنه تم افتتاح ما يقرب من 1،100 مأوى جماعي في لبنان، تستضيف حوالي 192،000 نازح. وقال إن أكثر من 900 من هذه الملاجئ تعمل بكامل طاقتها بالفعل، وقد سُجِّلت أعلى نسبة من النازحين داخليا في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة لى أن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا داخل لبنان بسبب تصاعد الأعمال العدائية خلال العام الماضي، فيما أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 420 ألف شخص عبروا إلى سوريا ووصل ما يقرب من 17 ألف شخص إلى العراق.

