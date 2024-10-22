كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات لروسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا

نفى ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، إرسال (بيونج يانج) قوات إلى روسيا لمساعدة (موسكو) في حربها ضد أوكرانيا، رافضا مزاعم (سول) في هذا الشأن.

وقال المبعوث الكوري الشمالي - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن ما يسمى بالتعاون العسكري مع روسيا هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن مزاعم (سول) تهدف إلى تشويه صورة كوريا الشمالية وتقويض علاقات التعاون المشروعة والودية بين الدولتين.

يشار إلى أن (بيونج يانج) و(موسكو) حليفتان منذ تأسيس كوريا الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية، وتقاربتا أكثر منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، حيث تزعم (سول) و(واشنطن) منذ فترة طويلة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يرسل أسلحة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

