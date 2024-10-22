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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة "بداية".. جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بميت نما

قافلة طبية
قافلة طبية
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نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بمركز شباب ميت نما ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف على إجمالي 123حالة تنوعت ما بين 75 حالة لكبار السن، و48 حالة أطفال، وعمل 80 نظارة طبية بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

قافلة طبية

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الدكتور عمرو الدخاخني الدكتور محمد أيمن عاشور الشباب والرياضة بالقليوبية بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مستشفيات بنها الجامعية