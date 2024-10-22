30 صورة ترصد الموجة الـ24 لإزالة التعديات بقرى أرمنت بالأقصر

واصلت الأجهزة المحلية بمدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، وذلك ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة و إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد.

وأوضح عثمان علي أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكثيف الحملات خلال الفترة الماضية، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحري بتنفيذ أعمال إزالة واسترداد ١٤ حالة تعدى على أراضي أملاك دولة، على مساحة ٤٦٢.٣٥٠ متر أراضي زراعية، بالإضافة إلى ١٧٦١ متر مباني من الحالات الغير جادة لعدم سداد رسم الفحص والمعاينة.

وأضاف عثمان، أن بيان الإزالات الأخير تضمن إزالة ٧ حالات تعدى على أراضى زراعية علي مساحة ١٢٢٥ متر، وعدد ٢ حالة بأرمنت الوابورات حوض الـ١٢٥ إصلاح زراعي، و٢ حالة بأرمنت الحيط، و٣ حالات بقرية الرزيقات قبلي، وتنوعت الحالات ما بين حفر وقواعد خرسانية وحفر وصب سملات خرسانية.

وفي حملات استمرت خلال الفترة الماضية، قامت الوحدة المحلية لقرية الرياينة، بتنفيذ أعمال إزالة واسترداد ٢٢ حالة تعدى على أراضي أملاك دولة، على مساحة ٣٠٠ ألف و٥٠٠ متر زراعة، بالإضافة الى ٨٨١٠ متر مباني من الحالات الغير مستوفاة للضوابط والشروط للمساحة العسكرية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المحاميد بحري بتنفيذ أعمال إزالة واسترداد ٧ حالات تعدى على أراضي أملاك دولة بمساحة ٤٠٨٠٠ متر مربع بالإضافة إلى ٣٥٠ متر مباني من الحالات الغير مستوفاة للضوابط والشروط.

حملات مكثفة لإزالة التعديات بقرى مركز أرمنت

وفي السياق نفسه، قامت اوحدة المحلية لقرية السلام بتنفيذ أعمال إزالة واسترداد ١٧ حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة من الحالات الغير مستوفاة للضوابط والشروط، كما تم تنفيذ ٢ حالة إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة ٣٥٠ متر بقرية الرزيقات بقرية الرزيقات منها حالتان تعدى على أراضي أملاك دولة، لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة على مساحة ١٧ فدان و٢ مبنى بمساحة ٢٠٠م، والحالة الثالثة تعدى على ارض زراعية على مساحة ١٧٥م عبارة عن بناء بالطوب الأبيض.

كما تنفيذ 5 حالات إزالة تعدى على أرض زراعية بإجمالي مساحة 700 متر بمنطقة أرمنت الوابورات بحوض ١٢٥ إصلاح زراعي، وإزالة حالة بأرمنت الحيط وكانت عبارة عن حفر قواعد خرسانية، وتنفيذ ٥ حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة ٧٠٠ متر و١٨ سهم بقرية الرياينة، كما تنفيذ ٣ حالات إزالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة ٥٢٥م بدائرة المركز، بينهم حالة بقرية السلام حاجر أبو قليعى، وتنفيذ ٥ حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة ٧٠٠ متر مربع بقرية الرزيقات بحرى.

وتنوعت الحالات، بين صبة حفر وقواعد خرسانية وأسوار وسملات بالطوب الأبيض والأحمر بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وشارك فى الإزالة نائب رئيس المركز ورؤساء قرى الرياينة والرزيقات بحري والسلام والمحاميد بحري، ومدير إدارة أملاك الدولة ومشرف حماية الأراضي الزراعية، ومدير أملاك الدولة، ومشرف التنظيم ومدير مرافق ارمنت الحيط، ومدير وموظفى المتابعة بالمركز، ومدير الحملة ومشرف الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى، وسط قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، وتمت الإزالة بالاستعانة بمعدات الوحدة المحلية للمركز في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالات أرمنت (1)

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