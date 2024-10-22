وزير الصحة الكونغولي: تطعيم أكثر من 20 ألف شخص باللقاح المضاد لجدري القردة

أعلن وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، روجر كامبا، أنه جرى تطعيم 20 ألفا و960 شخصا منذ بدء حملة التطعيم ضد جدري القردة في بلاده؛ وهو ما يمثل 45% من هدف الحملة.

وأشار الوزير الكونغولي، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم /الثلاثاء/ إلى أن حملة التطعيم ضد جدري القردة مازالت مستمرة في 11 منطقة صحية موزعة على 6 مقاطعات، مؤكدا أنه جرى تطعيم 20 ألفا و960 شخصا أو 45% من المستهدف للحملة الوطنية للتطعيم حتى 15 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن حملة التطعيم ضد جدري القردة انطلقت في مقاطعة (إكواتور) في 14 من أكتوبر الجاري بينما تجري الاستعدادات على قدم وساق لبدء الحملة في مقاطعتي (سانكورو) و(أوبانجي الجنوبية).

وفيما يتعلق بالكوليرا، أشار الوزير إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الأسبوع 47 من تفشي المرض لتتراجع من 527 إلى 484 حالة مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأضاف أن مراكز علاج الكوليرا: "تواصل استقبال الحالات المصابة والرعاية مجانا، وكذلك إجراء المراقبة الوبائية والبيولوجية والبيئية والسريرية".

جدير بالذكر أن وزير الصحة الكونغولي، روجر كامبا، كان قد صرح بأن بلاده بحاجة إلى حوالي 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لجدري القردة من أجل تطعيم 2.5 مليون شخص، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية.

