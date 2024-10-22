استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال "خربة العدس" شمال رفح

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الثلاثاء/، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، خربة العدس شمال مدينة رفح.



وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن الاحتلال قصف منزلا وتجمعا للأهالي شرق مسجد حمزة بمنطقة خربة العدس شمال رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 42 ألفا و603 شهداء، و99 ألفا و795 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرق حيث لا يمكن الوصول إليهم.

