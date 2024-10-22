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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات الهندية تعلن إصابة 10 أشخاص جراء انفجار في مصنع للأسلحة والذخائر

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إصابة عشرة أشخاص على الأقل، جراء انفجار في مصنع للأسلحة والذخائر بولاية "ماديا برادش".
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم أن أحد الأنظمة الهيدروليكية بالمصنع تعطل أثناء عملية ملء القنابل؛ ما تسبب في انفجار ضخم سمع دويه على بعد خمسة كيلومترات، وتسبب في فزع المواطنين وفرارهم من منازلهم. 
وتابعت الشبكة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما توجه مدير المصنع وعدد من المسؤولين الرفيعين إلى موقع الانفجار لمتابعة التطورات.
 

السلطات الهندية مصنع للأسلحة والذخائر