مفاتيح البيت الأبيض.. لماذا تعد بنسلفانيا الجائزة الكبرى في الانتخابات الأمريكية؟

من بين 50 ولاية أمريكية يترقب العالم ولاية بنسلفانيا التي تعد تضم 19 صوتا في المجمع الانتخابي الأمريكي، خلال المنافسة الحامية بين نائبة الرئيس والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

تستعد بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة حاسمة قد تحمل مفاتيح البيت الأبيض، لمنافسة متقاربة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومع اقتراب السباق الرئاسي من المرحلة النهائية، أصبح المرشحان يركزان على هذه تاولاية التي يجب الفوز بها، وهي الجائزة الأكبر بين أهم الولايات المتأرجحة.

والولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي: أريزونا، وجورجيا، وميشيجان، ونيفادا وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن.

كانت ولاية بنسلفانيا، حيث كُتب دستور الولايات المتحدة، الولاية الثانية التي تم قبولها في الاتحاد، وأصبحت رسميًا ولاية في ديسمبر 1787، وشاركت مع ولاية كينستون في جميع الانتخابات الرئاسية الـ 59 حتى عام 2020.

أصبح المرشحان من اللاعبين الأساسيين في أكبر ولاية في أمريكا، حيث استثمرا فيها أموالًا وطاقة وزيارات أكثر من أي مكان آخر في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وانحازت الولاية إلى الفائز في آخر انتخابات رئاسية بفارق عشرات الآلاف من الأصوات، وصوتت بنسلفانيا لترامب في عام 2016، ثم صوتت لبايدن في عام 2020.

ونجا دونالد ترامب في تجمع جماهيري في الولاية في يوليو من محاولة اغتيال بعد أن أطلق عليه توماس ماثيو كروكس النار وأصاب أذنه اليمنى العليا، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من بيثيل بارك.

وعاد ترامب منذ ذلك الحين إلى الحملة في ولاية كيزستون، التي لم يفقد الناخبون قوتها.

وقال بريان نيل، وهو ناخب من مقاطعة تشيستر في بنسلفانيا: "أعتقد أن الأمر منقسم بالتساوي الآن، نصف أصدقائي يصوتون لكامالا، والنصف الآخر يصوت لترامب، لذا، إذا كان هذا مؤشرًا، فأعتقد أن السباق هنا متقارب جدًا".

وأعربت جودي إيشلر ليفين، الناخبة من بلدة أبر ماكونجي، عن نفس الرأي، قائلة "أعتقد أن ولاية بنسلفانيا ولاية متقاربة للغاية لدرجة أنه سيكون من الصعب حقًا، كما تعلمون، في يوم الانتخابات، هل تمطر؟ هل تشرق الشمس؟ ومن الذي يطرق الأبواب ويشعر بحماس شديد تجاه مرشحه؟".

تسعى هاريس إلى الفوز الكبير في المراكز الحضرية في فيلادلفيا وبيتسبرج - وتجميع أعداد قوية في ضواحيها - من خلال النساء والناخبين السود وخريجي الجامعات الذين دفعوا جو بايدن إلى النصر قبل أربع سنوات.

من ناحية أخرى، يأمل دونالد ترامب في توسيع الدعم الجمهوري في المقاطعات الريفية التي فاز بها بسهولة في عام 2020 وتقليص الناخبين الديمقراطيين التقليديين مثل اللاتينيين والعمال ذوي الياقات الزرقاء.

تعتبر ولاية بنسلفانيا عمومًا ولاية ساحة معركة، على الرغم من أنها صوتت للديمقراطيين في الانتخابات الستة التي سبقت عام 2016 التي شهدت فوز دونالد ترامب بالولاية بنسبة 0.7٪.

منذ عام 1948، لم يفز أي ديمقراطي بالبيت الأبيض دون الفوز بولاية بنسلفانيا، مما يجعل المخاطر السياسية مرتفعة بشكل خاص هذه المرة بالنسبة لهاريس.

ومع استطلاعات الرأي التي تظهر تعادل السباق بشكل أساسي هنا، مرة أخرى، يمكن أن تكون بنسلفانيا الولاية التي سترجح كفة الانتخابات الأمريكية لعام 2024.