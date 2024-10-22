لبنان: 13 شهيدا و57 جريحا في هجوم إسرائيلي قرب مستشفى رفيق الحريري

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد شهداء هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستشفى رفيق الحريري في منطقة الجناح بالضاحية في بيروت إلى 13 شهيدًا، كما أفادت تقارير عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 57.

وتواصل قوات الإنقاذ جهودها في المنطقة، بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى هدم العديد من المباني السكنية، وسقوط شهداء وجرحى.

وقال مسعفون لبنانيون: "كان هناك الكثير من الدمار عندما وصلنا لأول مرة، والكثير من الضحايا لأن المبنى كان ممتلئا، وكان ذلك في منتصف الليل، وكان الناس لا يزالون نائمين".

وأضافوا: أن فرقه الإنقاذ انتشلت "معظمهم من النساء والأطفال" من تحت الأنقاض.

ووقعت الغارة على بعد مئات الأمتار من مستشفى رفيق الحريري، ما أدى إلى بعض الأضرار، حيث تسببت الشظايا في تشقق المبنى وتحطم عدد من النوافذ، وتناثر الزجاج على الأرض.

وقال مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي "لقد أطلقوا صاروخين على الشقة هناك، وسمعنا انفجارا قويا للغاية، مضيفًا أن هذا لم يؤثر على عمليات المستشفى"، مشيرا إلى أن العديد من الجرحى تلقوا العلاج في المستشفى، موضحًا أننا عثرنا على طفل بين القتلى"، متوقعًا ارتفاع حصيلة الشهداء.