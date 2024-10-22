رئيس مدينة الشلاتين يعقد لقاء مع المواطنين ويوجه بتلبية احتياجاتهم

عقد العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين، اليوم ، لقاء مع المواطنين بحضور رؤساء الإدارات المعنية، وذلك لبحث احتياجات المواطنين والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

خلال اللقاء، استمع العميد البنا لعدد من الطلبات الملحة من قبل المواطنين، والتي تضمنت طلبات للحصول على مساعدات مالية، تخصيص حصة مياه إضافية، وتوزيع وحدات سكنية.

وأكد البنا حرصه الشخصي على حل هذه المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجهًا بسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وفقاً للقوانين واللوائح.

أشار رئيس المدينة إلى أن توفير وحدات الإسكان للمستحقين يأتي على رأس الأولويات، حيث وجه اللجنة المختصة بالإسكان بسرعة توزيع الوحدات طبقًا للشروط والإجراءات المحددة، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع وتلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات. وفيما يخص المياه، أكد البنا على ضرورة تعزيز حصة المدينة لتلبية احتياجات السكان .

وأكد العميد محمد البنا أن هذه اللقاءات الجماهيرية تأتي ضمن خطة شاملة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، بما يتيح الفرصة للتعرف عن قرب على مشاكلهم والعمل على حلها بشكل فوري. وأضاف أن المدينة تسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الأجهزة التنفيذية وسكان المدينة.

وفي ختام اللقاء، وعد رئيس المدينة بمتابعة دقيقة لتنفيذ جميع التوجيهات، والاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري للتأكد من سير العمل وتحقيق رضا المواطنين.

ياتي هذا في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام المباشر والتواصل المستمر مع المواطنين.