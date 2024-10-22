صحة البيئة بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 1400 خزان مياه خلال سبتمبر

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي، خلال سبتمبر الماضى لاسيما فى تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية، للمرور الميدانى على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى.

وكشف وكيل الوزارة أن إجمالى عدد عينات مياه الشرب من شبكات المياه المرشحة و الجوفية و طرود محطات المياه 2208 عينات تحليل بكتريولوجى وكيماوى ونحو 116عينات حليل معادن ثقيلة.

وأضاف مدكور أنه تم المرور على 1416 من خزانات مياه الشرب و سحب 352 عينة منها لافتاً إلى أن عدد مرات تطهير خزانات تم الاشراف عليها تجاوز 1007مرات.

فيما أوضحت الدكتورة ألالاء الحديدى مدير إدارة صحة البيئة أن الإدارة كثفت من جولاتها على وحدات معالجة المياه لوحدات الغسيل الكلوى حيث بلغ إجمالى عدد العينات التى جرى خلال اغسطس نحو 100 عينة علاوة على فحص 7 شكاوى.

وتابع مدير إدارة صحة البيئة أنه تم سحب 65 عينة من حمامات السباحة بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.

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