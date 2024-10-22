استشهاد لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب البلاد

شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة أنصار، مما أدى إلى استشهاد لبنانيين اثنين وإصابة آخر إثر استهداف منزل في الحي الجنوبي للبلدة مما أدى إلى تدميره.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، أن العدوان الجوي الذي تعرضت له منطقة كفرجوز في النبطية، أدى إلى تدمير 3 مبان سكنية، كما حولت الغارة مربعا سكنيا إلى كتلة من الركام والردميات، وألحقت أضرارا مادية هائلة في محيطه، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى في حي اللبانة على طريق عربصاليم - جرجوع، ودمره وأسفر عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "مسكفعام" وأطراف العديسة بالصواريخ.

كما استهدف حزب الله دبابة ميركافا أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

