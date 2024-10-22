بلينكن يصل إلى إسرائيل وإيران تهدد بالرد على أي هجوم

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يلتقي برئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، ورئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوج.

ويأتي وصول بلينكن إلى إسرائيل في ظل تقارير تتحدث عن محاولات أمريكية لتهدئة التوترات على جميع الجبهات في المنطقة، وفي ظل انتظار إيران وإسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الباليستي.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل تأتي أيضًا على خلفية الضجة في واشنطن بعد تسرب وثائق البنتاجون السرية التي تتناول المعلومات الاستخبارية حول الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران - وقد اعتذرت الولايات المتحدة بالفعل لإسرائيل عن التسريب.

وفي هذه الأثناء، تواصل طهران التهديد بأن التبادل المباشر لإطلاق النار مع إسرائيل لن يتوقف بعد الرد على الهجوم الصاروخي بداية الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة أسابيع بالضبط.

وزار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مكتب حماس في طهران، وقدم تعازيه في أعقاب اغتيال الزعيم يحيى السنوار، وهدد إسرائيل: "سنرد على أي هجوم إسرائيلي بالرد المناسب".

كما أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى التوترات في الشرق الأوسط وقال خلال زيارة دبلوماسية للكويت: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد، لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات"، وبحسب قوله: "إذا واصلت إسرائيل عدوانها - فسنرد عليها، وإيران لا تريد حربا في المنطقة، لكنها مستعدة لها ولأي سيناريو آخر".

ولم تبحث الحكومة التي اجتمعت قبل بضعة أيام مسألة الهجوم على إيران، ولم تسمح لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرارات في هذا الشأن في الوقت الحالي، والسبب في ذلك بحسب التقديرات، أن الموافقة الجوهرية لن تتم في نقاش سيتم تحديده مسبقًا، بل سيتم في اللحظة الأخيرة.

وفي المناقشة، دعا بعض الوزراء إلى شن هجوم على إيران ردًا على غارة الطائرات بدون طيار في قيسارية، والتي استهدفت المقر الخاص لرئيس وزراء الاحتلال.

وفي ظل انتظار الخطوة التالية ضد إيران، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، أن الولايات المتحدة نشرت بالفعل نظام الدفاع الجوي «ثاد» في إسرائيل، والذي أرسلته إلى إسرائيل في إطار الاستعداد لاحتمال شن هجوم إيراني كبير آخر على إسرائيل – إذا ردت كما وعدت بهجوم بالصواريخ الباليستية مطلع الشهر الجاري.

وقال أوستن للصحفيين وهو في طريقه إلى كييف، إن النظام الأمريكي تم نشره في إسرائيل، لكنه رفض القول ما إذا كان نشطًا بالفعل، لافتًا إلى " أنه لدينا القدرة على تفعيلها بسرعة كبيرة والوتيرة تلبي توقعاتنا".