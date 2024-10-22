استشاري النقل الدولي: مصر استطاعت خفض حوادث الطرق منذ عام 2013 بنسبة 25%.. صور

قال الدكتور نبيل عماد، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن حوادث الطرق تعد مشكلة عالمية، موضحا أن آخر تقرير لـ«بلومبيرج» في عام 2023 أشار بانخفاض حوادث الطرق على مستوى العالم كله وهناك تقدم ملحوظ إلا إنها لاتزال مشكلة عالمية موجودة.

وأضاف "عماد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الكثير من الدول نجحت في خفض نسبة حوادث الطرق بأكثر من 50% وهم 5 دول، كما أن هناك 8 دول استطاعت خفض الحوادث بنسبة 30% إلى 50%.

وتابع، أن الدولة المصرية استطاعت تخفيض الحوادث منذ عام 2013 وحتى 2024 بنسبة تقترب من 25%، بالتالي تكاد تقترب من الدول المتقدمة.

وأردف، استشاري الطرق والنقل الدولي: "كان لدينا مشكلة كبيرة في الحوادث، لكن الآن وبفضل جهود الدولة انخفضت بنسبة كبيرة، إذ إنه في عام 2013 كانت الحوادث في الدولة المصرية تفوق المعدلات العالمية 10 أضعاف، كما أن ثُلث الأسرة في المستشفيات كان يشغلها ضحايا حوادث الطرق، التي تعتبر ثاني سبب للوفاة في مصر بعد أمراض القلب".