ضمن مبادرة "بداية".. استمرار نشاط الإرشاد البيطري بالبحر الأحمر

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، ندوة إرشادية، تحت إشراف الدكتورة غادة عبدالمالك، طبيبة الإرشاد بإدارة سفاجا البيطرية، وذلك في مدرسة الزهراء الابتدائية، استمرار لمبادرة رئيس الجمهورية، بداية جديدة لبناء الانسان.

وتناولت الندوة توعية الطلاب حول كيفية التعامل مع الكلاب الضالة وطرق حماية أنفسهم من خطر العقر.

كما تم تعريف الطلاب بمرض السعار وأهمية التطعيم ضد هذا المرض، وذلك في إطار حرص المديرية على حماية الأطفال من الأمراض و تعريفهم طرق التعامل الخاطئة مع الحيوانات.

وركزت الندوة أيضًا على التوعية بالأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مثل مرض البروسيلا وإنفلونزا الطيور.

وتم شرح كيفية الوقاية من هذه الأمراض وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها. كما تم تسليط الضوء على دور الطبيب البيطري في حماية صحة المجتمع وأهمية التوجه إلى الوحدات البيطرية للحصول على الإرشادات والمساعدة عند اقتناء الحيوانات.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر لتوفير التوعية البيطرية والصحية، بما يعزز من سلامة المجتمع ويحافظ على صحة الأفراد والحيوانات.

يأتي هذا برعاية، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتوجيهات الدكتور محمد السيد براوي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، تواصل مديرية الطب البيطري نشاطها الإرشادي لرفع الوعي الصحي والبيطري بين المواطنين.