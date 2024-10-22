المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال ينفذ خطة إخلاء الشمال بالاستهدافات والمجازر

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا فيما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بفرض "خطة الجنرالات" من خلال إخلاء منطقة شمال قطاع غزة وعزلها بشكل تام عن محيطها، وما يقوم به من نسف لأحياء كاملة والاستهدافات والممارسات الإجرامية يؤكد ما لديه من مخططات تتعلق بإخلاء المنطقة وتحويلها لمنطقة عسكرية.

وقال الشوا - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء - "إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إخلاء منطقة بيت لاهيا، وما ارتكبه من مجازر خلال الساعات الماضية مؤشر خطير على نواياه فيما يتعلق بالاستهدافات المتواصلة، كما حدث في مخيم جباليا".

وشدد على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لكل الجهات الدولية لوقف تلك المجازر بحق الشعب الفلسطيني، فهناك عشرات الآلاف من المحتجزين في شمال غزة في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة من قصف واستهداف ومجازر وتوقف المستشفيات عن العمل واستهدافها في ظل وجود مئات الجرحى والمرضى، مع نفاد الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية واستهداف طواقم الإسعاف ومنع وصولها إلى الجرحى والمرضى.

