بالفيديو.. محافظ أسوان: جاهزون لاستقبال أضعاف السياح الموجودين حاليا

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إنه يوم تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل هام بالنسبة لمحافظة أسوان، ويتم التجهيز والإعداد له منذ أكثر من شهرين، إذ جرى التنسيق مع كل الجهات المعنية ووزارات الثقافة والآثار والداخلية.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، محافظة أسوان أجرت إعدادات مختلفة في معبد أبو سمبل من أجل استقبال هذا الكم من السياح في توقيت قصير للغاية لا يزيد عن يوم واحد، موضحًا أن جميع الفنادق في محافظة أسوان كاملة العدد.

وشدد على جاهزية رحلات البواخر السياحية والمأكولات والمشروبات التي يفضلها السياح، فضلا عن التأمين الكامل بالتعاون وزارة الداخلية وشرطة السياح والآثار، موضحا أن كل الجهات المعنية ساهموا في خروج هذا اليوم بالصورة الحضارية المشرفة التي تليق باسم مصر.

وأردف: «محافظة أسوان لا تختص بسياحة الآثار فقط بل لدينا أنواع مجموعة كبيرة للغاية من المقومات السياحية على سبيل المثال: السياحة العلاجية والرمال الخاصة بغرب سهيل، فضلا عن السياحية النوبية والريفية ومجموعة مختلفة من مراقبة الطيور أثناء الهجرة إلى جانب السياحة النيلية».

وأكد أن محافظة أسوان جاهزة لاستقبال أضعاف السياح الموجودين حاليا، داعيا الجميع بالاستثمار في هذه المقومات السياحية.