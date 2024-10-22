رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بإرسال مواد إغاثية فورًا إلى غزة ولبنان

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، السلطات المعنية بإرسال طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية على الفور إلى غزة ولبنان، ودعا إلى استخدام الطرق البرية والجوية لإمدادات المساعدات.

وطلب شهباز شريف، الذي ترأس اجتماعا لمراجعة أنشطة الإغاثة لفلسطين ولبنان، تحسين التنسيق مع سفراء باكستان في فلسطين ومصر ولبنان والأردن لضمان إمداد أفضل للمواد الإغاثية، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة المساعدات الإغاثية، ودعا إلى ضمان وصول المواد الإغاثية إلى المستحقين.

وفي الإحاطة الإعلامية حول أنشطة الإغاثة، قال مسؤولون باكستانيون لشهباز شريف، إن مواد الإغاثة بما في ذلك الخيام الشتوية والملابس والبطانيات والأدوية والمواد الغذائية يتم إرسالها إلى الأشخاص الذين يعانون من الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وأفاد المسؤولون بأن الهجمات الإسرائيلية والحصار يعوقان تقديم المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة.

