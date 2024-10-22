المركز الجامعي للتطوير المهني بالغردقة ينظم احتفالية قطار uccd

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الغردقة اليوم فعالية "قطار UCCD" تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار، وبحضور الدكتورة أمل، مدير مشروع مركز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أكد الدكتور محفوظ عبدالستار رئيس الجامعة حرص الجامعة على توفير كافة الفرص التدريبية والتعليمية لطلابها، كما أشار سيادته إلى أن الجامعة تسعي لعقد برتوكولات مع مختلف الجامعات والجهات البحثية واخرها عقد برتوكول تعاون بين الجامعة وجامعة أسيوط لمنح الدرجات العلمية للدراسات العليا بكلية الحقوق بالغردقة، مثمناً دور الجامعة الأمريكية في دعم مركز التطوير المهني بالغردقة، ومشيداً بالإقبال الملحوظ من الطلاب على الدورات التدريبية، كما أشار إلى أن الجامعة تسعى لربط الشباب بسوق العمل من خلال ربط المناهج الدراسية بسوق العمل وأشار إلى أن الكليات التي يتم إنشائها بالجامعة تتماشي مع طبيعة سوق العمل بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور حجاج محمد حجاج مدير المركز، أن المركز نجح في تدريب أكثر من 250 طالباً في مختلف المجالات منذ بدء الدورات التدريبية في شهر أغسطس الماضي. كما استعرض تقرير بما تم إنجازه منذ افتتاح المركز والخطة المستقبلية، داعيًا الطلاب للمشاركة في الدورات التدريبية المتنوعة التي يقدمها المركز.

من جانبها، استعرضت الدكتورة أمل نشأة فكرة مراكز التطوير المهني، موضحة أنها انطلقت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم توسعت من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لإنشاء هذه المراكز في الجامعات المصرية، وأشادت بجهود جامعة الغردقة في تفعيل دور المركز وإقبال الطلاب على برامجه التدريبية.

كما وضحت أهمية المركز ودوره الفعال في خدمة الطلاب وربطهم بسوق العمل، وشارك الطلاب في عدد من الألعاب الترفيهية التي ترتبط بالمركز وأنشطته وخدماته.

وحضر الفعالية الدكتور السعدى الغول عميد كلية الألسن والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس وموظفو الجامعة وطلابها.

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