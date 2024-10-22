بالفيديو.. وكيل "رياضة شمال سيناء": فعاليات "أهل مصر" تتناول التحديات التي تواجهها الدولة

قال إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن مشروع «أهل مصر» يأتي بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالمحافظات الحدودية كافة، موضحًا أن هناك ست محافظات تشارك في مشروع أهل مصر منها الوادي الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان.

وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن مشروع أهل مصر يأتي في نسخته الثالثة برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن الفعاليات انطلقت أمس الأثنين بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ولفت إلى أن الفعاليات تعمل على اكتساب الثقافات المختلفة بين المحافظات، إلى جانب تناول مشروع أهل مصر عدة موضوعات مثل تحديات الأمن القومي التي تواجه الدولة المصرية، موضحًا: "الشباب يجب أن يكونوا على علم بالثقافات بين المحافظات، ويستمتعوا بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في المحافظات الحدودية".

وأردف، أن الحالة الأمنية التي تنعم بها محافظة شمال سيناء والمدن الجديدة برفح.