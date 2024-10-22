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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على تشكيل عصابي سرق معدات شركة بالتجمع الأول

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة معدات من شركة محل عمل أحدهم بمنطقة التجمع الأول.

ونجحت قوة أمنية في ضبط “4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية” حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" بدون تراخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتهم (كمية من المعدات المستخدمة فى إنشاء العقارات وزنت 750 كيلوجراما)، وبمواجهتهم اعترف ثلاثة منهم بالاتفاق مع الرابع على سرقة مخزن تابع إلى الشركة محل عملهم بالموقع محل البلاغ والمخصص لإنشاء عقارات سكنية بأسلوب "المغافلة" وتزوير تصريح خروج من الموقع.

4 أشخاص أسلوب المغافلة القبض على تشكيل عصابي بمنطقة التجمع الأول